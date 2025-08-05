В Кремле пытаются дистанцироваться от заявлений Медведева: на Западе раскрыли хитрый план РФ

На фоне недавних ядерных угроз Дмитрия Медведева в Кремле публично пытаются приуменьшить его роль в формировании внешней политики России. Однако американский Институт изучения войны (ISW) считает подобные заявления не спонтанными эмоциями экс-президента РФ, а элементом продуманной информационной кампании Кремля против Запада.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

4 августа спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что хотя некоторые российские чиновники, включая Медведева, могут выражать "разные оценки" ситуации, определяющее слово всегда остается за российским диктатором Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что именно Путин "является главным носителем внешнеполитического курса".

Однако аналитики ISW указывают, что публичная попытка дистанцировать Путина от одиозных заявлений Медведева – это политическая игра.

"Сам Медведев не руководит решениями по внешней политике России, но ISW продолжает оценивать, что его заявления, по всей вероятности, являются частью согласованной информационной стратегии Кремля "сверху вниз"", — говорится в отчете ISW.

Дмитрий Медведев занимает должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и регулярно публикует заявления, в которых раздаются прямые угрозы Западу, в том числе намеки на применение ядерного оружия. Институт изучения войны отмечает, что такие сообщения не противоречат кремлевской линии, а наоборот, являются ее частью.

"Агрессивные заявления Медведева служат определенной цели для Путина, поскольку они побуждают Запад воспринимать заявления Путина как более умеренные и рациональные по сравнению с ним, и создают пространство для выдвижения Путиным больших требований или угроз", — указывает ISW.

В своем отчете ISW подчеркивает, что Кремль владеет полным контролем над информационным пространством России, включая заявления топ-чиновников. Если бы заявления Медведева противоречили интересам Путина, их легко можно было бы прекратить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп разоблачил ядерный блеф Кремля.

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