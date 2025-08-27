Заместитель председателя Совета безопасности РФ и главный приспешник Путина Дмитрий Медведев не скрывает радости от споров между Украиной и Польшей, возникших из-за ветирования закона о помощи Украине президентом Навроцким, а также о признании "Волынской трагедии".

В Кремле радуются конфликту Польши и Украины: Медведев вспомнил о Тарасе Бульбе

"Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы, – это хорошо.

Гордые поляцы поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков в ходе Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записной русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим всё русское и по-праву младшие братья вам, панам польским. И месят друг друга не на шутку уже не первую неделю, поливая г*вном из брандспойтов. В ход пошли угрозы лишить укронацистов самого святого – пайки сала и рюмки польской водки, а то и вовсе изгнать немытых холопов прочь из Ржечипосполитой. А бандеровцы в ответ открыли своё вонючее хайло и орут про европейские ценности и необходимость крепче объединиться против проклятых орков.

Хорошо, короче, получилось.

Ждём теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

А дальше исход один. Ну вы знаете: "Я тебя породил…"", – пишет Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что отказ от поддержки воюющей Украины противоречит интересам Польши. Ссылаясь на вето президента, он подчеркнул, что помощь Украине, которая борется за независимость, – это вклад в безопасное будущее Польши, передает РАР.

Президент Кароль Навроцкий объявил в понедельник, что не подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины. Он мотивировал свое решение, среди прочего, тем, что помощь в размере 800 должны получать только украинцы, работающие в Польше. Он также объявил о собственной законодательной инициативе, предполагая, в частности, что "символы бандеризма" должны быть приравнены в польском законодательстве к нацистской и коммунистической символике.