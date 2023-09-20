В Кремле раскритиковали Байдена из-за его слов о Путине

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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на замечания Джо Байдена по поводу диктаторских уклонов российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не позволяет себе "опускаться в обиду". По его словам, Байден завидует Путину, ведь российский лидер имеет высокий уровень поддержки среди населения.
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Песков утверждает, что российские граждане постоянно оказывают мощную поддержку Путину, что неоднократно демонстрировали результаты выборов.
Напомним, что Байден во время выступления в Нью-Йорке заявил, что не желает становиться на сторону таких диктаторов, как Путин. Президент США таким образом упрекнул своего оппонента Трампа, неоднократно заявлявшего о сильных связях с президентом РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН и вспомнил о войне в Украине. Кроме того, портал собрал главные комментарии мировых лидеров, прозвучавших во время выступлений в Нью-Йорке.
Также "Комментарии" писали о советнике нацбезопасности Соединенных Штатов Кирби, который озвучил позицию США по ракетам ATACMS для Украины.
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