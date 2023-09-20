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В Кремле раскритиковали Байдена из-за его слов о Путине

Представитель администрации президента РФ Песков критикует Джо Байдена, назвавшего Путина диктатором.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на замечания Джо Байдена по поводу диктаторских уклонов российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

В Кремле раскритиковали Байдена из-за его слов о Путине

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не позволяет себе "опускаться в обиду". По его словам, Байден завидует Путину, ведь российский лидер имеет высокий уровень поддержки среди населения.


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"За всю свою политическую карьеру у президента Байдена не было такого же уровня поддержки, как у Путина", — сказал Песков и добавил, что "возможно, это то, к чему ему следует стремиться, особенно учитывая сложные выборы".

Песков утверждает, что российские граждане постоянно оказывают мощную поддержку Путину, что неоднократно демонстрировали результаты выборов.

Напомним, что Байден во время выступления в Нью-Йорке заявил, что не желает становиться на сторону таких диктаторов, как Путин. Президент США таким образом упрекнул своего оппонента Трампа, неоднократно заявлявшего о сильных связях с президентом РФ.

"Я не буду на стороне таких диктаторов как Путин. Возможно, Трамп и его друзья MAGA могут поклониться и похвалить его, но я не буду", — сказал Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН и вспомнил о войне в Украине. Кроме того, портал собрал главные комментарии мировых лидеров, прозвучавших во время выступлений в Нью-Йорке.

Также "Комментарии" писали о советнике нацбезопасности Соединенных Штатов Кирби, который озвучил позицию США по ракетам ATACMS для Украины.



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