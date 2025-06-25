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В Кремле раскрыли, когда выберут дату для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков объяснил, когда состоится новый раунд переговоров Украины и России.

25 июня 2025, 13:50 comments1724
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев и Москва смогут определиться с датами последующих переговоров после того, как выполнят договоренности, достигнутые на встрече украинской и российской делегаций в Стамбуле.

В Кремле раскрыли, когда выберут дату для переговоров с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга перед журналистами рассказал, при каких условиях состоится следующая встреча делегаций Украины и России. Кроме того, по его словам, Киев и Москва не обсуждают меморандумы друг друга, а выполняют договоренности достигнутые во время встречи в Стамбуле.

"Нет, сейчас завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, достигнутые в ходе второго раунда", — рассказал Песков.

По словам представителя Путина, только после выполнения этих договоренностей, Украина и Россия будут согласовывать свою встречу для новых переговоров.

Последний раз российская и украинская делегации встречались 2 июня. В Кремле считается, что третий раунд переговоров также состоится в Стамбуле. Главными темами обсуждений должны стать гуманитарные вопросы, в частности, обмен военнопленными, а также проекты меморандумов, которые передали друг другу стороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле был озвучен главный приоритет для России в войне против Украины. По словам Пескова, он состоит в достижении целей, которые поставил Владимир Путин.

Также "Комментарии" писали, что государственный секретарь США Марко Рубио назвал единственный вариант окончания войны в Украине. По его словам, это может произойти только благодаря дипломатическим переговорам. Представитель Трампа исключил военный вариант завершения конфликта.



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