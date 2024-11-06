В Кремле рассказали, что будет делать Путин после выборов США

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский диктатор Владимир Путин будет формировать политику в отношении будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США, где ответил, может ли Москва поздравить лидера республиканцев.

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", — сказал Песков.

Относительно действий Путина после выборов в США, представитель Кремля отметил, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Дональда Трампа и от них будет строить политику в отношении США.

"Это надо не спрашивать у нас. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалог. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-либо конкретных действий", — сказал Песков.

В МИДе РФ также отреагировали на победу Трампа на выборах. Там отметили, что Россия готова работать с новой администрацией США, однако будет "жестко отстаивать российские национальные интересы", в том числе в отношении войны в Украине. А председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США, в том числе по вопросам глобальной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о реакции из России на слова Трампа об окончании войны в Украине.