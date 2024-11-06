В Кремле рассказали, что будет делать Путин после выборов США

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский диктатор Владимир Путин будет формировать политику в отношении будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США, где ответил, может ли Москва поздравить лидера республиканцев.
Относительно действий Путина после выборов в США, представитель Кремля отметил, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Дональда Трампа и от них будет строить политику в отношении США.
В МИДе РФ также отреагировали на победу Трампа на выборах. Там отметили, что Россия готова работать с новой администрацией США, однако будет "жестко отстаивать российские национальные интересы", в том числе в отношении войны в Украине. А председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США, в том числе по вопросам глобальной безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.
Также "Комментарии" писали о реакции из России на слова Трампа об окончании войны в Украине.
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