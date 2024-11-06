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В Кремле рассказали, что будет делать Путин после выборов США

Дмитрий Песков объяснил, какую политику будет иметь Путин в отношении США после победы Трампа на выборах.

сегодня, 13:48
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский диктатор Владимир Путин будет формировать политику в отношении будущего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле рассказали, что будет делать Путин после выборов США

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США, где ответил, может ли Москва поздравить лидера республиканцев.

"Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства", — сказал Песков.

Относительно действий Путина после выборов в США, представитель Кремля отметил, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги Дональда Трампа и от них будет строить политику в отношении США.

"Это надо не спрашивать у нас. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалог. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-либо конкретных действий", — сказал Песков.

В МИДе РФ также отреагировали на победу Трампа на выборах. Там отметили, что Россия готова работать с новой администрацией США, однако будет "жестко отстаивать российские национальные интересы", в том числе в отношении войны в Украине. А председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу с США, в том числе по вопросам глобальной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США.

Также "Комментарии" писали о реакции из России на слова Трампа об окончании войны в Украине.



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