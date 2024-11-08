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В Кремле рассказали изменит ли Путина цели «СВО» после разговора с Трампом

В Кремле сказали, что пока нет никакой конкретики в вопросе организации звонка между Трампом и Путиным

сегодня, 12:55
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, заявление Владимира Путина о том, что он готов обсуждать с Дональдом Трампом вопрос урегулирования войны в Украине не означает, что он согласится идти на уступки.

В Кремле рассказали изменит ли Путина цели «СВО» после разговора с Трампом

Дмитрий Песков

"Президент ни разу не говорил о том, что цели "специальной военной операции" меняются, наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло", — сказал спикер кремлевского диктатора.

При этом он добавил, что Путин говорил о том, что он открыт к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, которые могут внести вклад в разрешение конфликта в Украине.

Относительно возможного телефонного разговора Дональда Трампа и Путина, то пока в этом вопросе нет никакой конкретики.

"Какой-то конкретики в настоящий момент нет", — сказал Песков.

При этом спикер диктатора напомнил о заявлениях Трампа в ходе предвыборной кампании, что тот позвонит Путину. Песков подчеркнул, что "эта готовность, эта открытость сохраняется".

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли после взаимных заявлений Путина и Трампа о возможных контактах друг с другом, считать, что намечается потепление отношений между двумя странами, Песков сказал, что, действительно, есть определенные заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов и говорить о них в данном случае преждевременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин на форуме в Валдае озвучил все свои хотелки.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/990788
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