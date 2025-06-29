Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможного силой давления вынудить к переговорам с Украиной по поводу войны. Представитель Путина предлагает Западу прибегнуть к "логике и аргументам".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным рассказал, что санкциями или другими методами давления на Москву якобы не удастся заставить пойти на мирные переговоры.

"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию путем какого-либо давления или силы невозможно", — сказал Песков.

Спикер Кремля считает, что ответ РФ будет зависеть от того, какие санкции согласуют ЕС и другие страны. Кроме того, Песков считает "незаконными" санкции против России за неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

"Чем серьезнее пакет санкций, которые, я повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья отдача в плечо. Все-таки это острое оружие", — сказал спикер Кремля.

Представитель Путина добавил, что Россия уже живет под санкциями четыре года и успела адаптироваться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Запада использовать "мир через силу" к России из-за ее войны против Украины, как это сделал президент США Дональд Трамп во время урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, где воевали Израиль и Иран.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров Европейского Союза. Таким образом, российский министр отреагировал на заявления президента Франции и канцлера Германии.