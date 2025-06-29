Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию невозможного силой давления вынудить к переговорам с Украиной по поводу войны. Представитель Путина предлагает Западу прибегнуть к "логике и аргументам".
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом Павлом Зарубиным рассказал, что санкциями или другими методами давления на Москву якобы не удастся заставить пойти на мирные переговоры.
Спикер Кремля считает, что ответ РФ будет зависеть от того, какие санкции согласуют ЕС и другие страны. Кроме того, Песков считает "незаконными" санкции против России за неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.
Представитель Путина добавил, что Россия уже живет под санкциями четыре года и успела адаптироваться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Запада использовать "мир через силу" к России из-за ее войны против Украины, как это сделал президент США Дональд Трамп во время урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, где воевали Израиль и Иран.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров Европейского Союза. Таким образом, российский министр отреагировал на заявления президента Франции и канцлера Германии.