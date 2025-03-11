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В Кремле рассказали, кто еще хочет получить кусок Украины

Песков назвал страну, которая якобы не против того, чтобы присвоить часть Украины

сегодня, 13:11
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Польша якобы не отказалась бы присвоить территории Западной Украины. По его словам, это "вообще не секрет". Так он отреагировал на вопрос о "будущем" Львовской области.

В Кремле рассказали, кто еще хочет получить кусок Украины

Дмитрий Песков

"То, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины в исторической ретроспективе и перспективе — это не секрет", — сказал спикер кремлевского диктатора.

При этом известно, что российские СМИ распространяют информацию о том, что Львовская область якобы обратилась к властям США, чтобы уведомить их о контракте властей региона с вашингтонской лоббистской фирмой Color Nine Group. Среди пакета документов якобы даже есть письмо к компании, подписанное Максимом Козицким, возглавляющим область с 2020 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия хочет заполучить не только Крым, а и как минимум четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую в их административных границах. И это при том, что РФ не контролирует полностью ни одну из этих областей. Более того, РФ хочет, чтобы Украина официально признала, что эти области теперь являются российскими.

В то же время известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется жертвовать своими территориями ради мира. Он заявил, что в Саудовской Аравии попытаются узнать, на какие компромиссы готова пойти Украина ради мира.

При этом известно, что 11 марта в Джидде, что Саудовской Аравии, началась встреча американской и украинской делегации. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/03/11/25282586.shtml?updated
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