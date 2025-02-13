В Кремле рассказали новые детали разговора Трампа и Путина

12 февраля президент США Дональд Трамп провел 90-минутный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и по ее итогам заявил, что ожидает их встречи в Саудовской Аравии. Спикер Кремля Дмитрий Песков раскрыл новые детали разговора между Путиным и Трампом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле дал новые комментарии по поводу разговора Путина и Трампа. По его словам, лидеры стран договорились дать поручение по подготовке контактов для встречи, однако время и место еще не согласованы.

"Подготовка по формированию переговорной группы для диалога с США начата", — сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что Трамп и Путин во время разговора вопрос Крыма и временно оккупированных территорий Украины не поднимали. Песков также высказался о возможности привлечения к мирным переговорам Китай и ЕС.

"Говорить о конфигурации сторон пока рано. Москва ценит отношения с Китаем. Пока нет понимания формата возможного переговорного процесса в Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно", — ответил Песков.

Песков добавил, что Трамп хочет закончить войну в Украине, а Кремль открыт для диалога с Соединенными Штатами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех сценариях окончания войны в Украине, которые появились после разговора президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на заявления Трампа после разговора с Путиным. Несмотря на то, что некоторые политики похвалили президента США, большинство идивились заявлениям Трампа.