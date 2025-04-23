В Кремле рассказали новые подробности о встрече Трампа и Путина

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с французским изданием Le Point похвалил Дональда Трампа и заявил о подготовке к возможной встрече между ним и Владимиром Путиным. По его словам, между Трампом и Путиным общее: оба якобы понимают "абсурдность отказа от диалога" и имеют общее стремление "решать сложные вопросы путем обсуждения".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Именно этого не хватало администрации Байдена. При Байдене и Обаме американцы постоянно давали нам уроки демократии. Но посмотрите, почему пришлось пройти Трампу и его семье! Ему удалось вернуться, потому что он мощный политический лидер, и у него очень сильная личность", – заявил Песков.

Он отметил, что идет подготовка к встрече Трампа и Путина, которую в Кремле считают потенциально "продуктивной", ведь, по словам Пескова, "и Трамп, и Путин хотят результатов".

На вопрос журналиста, могут ли Соединенные Штаты ввести новые санкции против России, если Москва не подпишет перемирие до конца апреля, представитель Кремля ответил, что Трамп "никогда не называл ни одной даты", а Москва не считает "назначение сроков" целесообразным.

"Путин поддерживает прекращение огня", — добавил Песков, не комментируя военную агрессию РФ против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина назвали безумное условие, чтобы война закончилась "мгновенно" . Военные действия в Украине будут мгновенно прекращены, если украинская армия сложит оружие и покинет территории четырех оккупированных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

Песков добавил, что Россия достигнет своих целей "мирным или военным путем", и эти цели не изменились с самого начала полномасштабной агрессии. Одной из них, по его словам, остается нейтральный статус Украины.