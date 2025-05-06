Все это время Кремль не покладая рук готовится к своему шоу, которое должно состояться в Москве, 9 мая. Все это время администрация Путина пытается создать картину, что РФ отнюдь не изолирована в мире. Так что помощник президента РФ Ушаков принялся хвастаться, что гостей на 80-й годовщине со дня завершения Второй мировой будет 29

Парад на 9 мая в Москве (фото из открытых источников)

"Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на Параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили. На высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия", — заявил он.

Также, по его словам, участвовать в параде и мероприятиях были приглашены генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Белоруссии, комиссии Африканского союза, президент Нового банка развития. На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина призвала иностранные страны не участвовать в параде 9 мая в Москве . В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на участие иностранных военных в параде 9 мая в Москве. Там заявили, что 8 мая Украина, вместе с остальной Европой и миром, будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.

Более 6 миллионов украинцев воевало в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции", – отметили в МИД. Там подчеркнули, что сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и уплатит страшную цену за мир и свободу. захватническая война.