Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы готова провести третий раунд переговоров с Украиной, однако сейчас "ожидает инициативу" со стороны Киева, который должен определиться со своей позицией. По словам Пескова, Москва продолжает вести прямые контакты с украинской стороной, хотя и "при посредничестве Вашингтона". В ходе предстоящего раунда переговоров планируется обсудить проекты меморандумов, которые могли бы стать основой для дальнейших договоренностей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

"У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави, предстоит еще завершить процессы обменов, досогласования проводятся. Это — во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже нужно определяться, и мы ждем предложения украинской страны, как мы неоднократно об этом говорили", — сказал Песков.

Предыдущие попытки мирных переговоров между Украиной и Россией начались сразу же после начала широкомасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Первая встреча состоялась в марте 2022 года в белорусском Гомеле, однако не привела к значительному прогрессу. Позже переговоры проходили в Стамбуле, где делегации обсуждали возможные пути урегулирования конфликта, включая вопросы безопасности и территориального статуса. Однако все раунды были сопровождены взаимными обвинениями и не принесли конкретных договоренностей по прекращению огня.

Портал "Комментарии" уже писал, что главным препятствием для проведения прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным остается деструктивная позиция Москвы. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелялов в интервью агентству "Укринформ".