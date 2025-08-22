В Кремле решили, что иностранный язык не нужен: что школьники будут изучать вместо этого

В России решили снизить количество часов на изучение иностранного языка в 5-9-х классах. С таковым выступило Минобразования РФ.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Предлагают с 1 сентября 2026 сократить количество часов с 510 часов, что соответствует в среднем трем урокам в неделю, до 408 часов, что приведет к сокращению количества уроков в 5-7-х классах до двух в неделю, пишет издание "Интерфакс".

Отмечается, что соответствующий проект приказа Минобразования России опубликован на сайте проектов нормативных актов.

"Согласно пояснительной записке, проектом приказа "с целью оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков", — пишет издание.

В министерстве утверждают, что изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов изучения языка не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов.

В пояснительной записке к приказу отмечается, что с 2026-2027 учебного года вводится новый учебный предмет, направленный на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей — "Духовно-нравственная культура России" (ГНКР). Проектом приказа предусмотрено изучение ГНКР в 5-7-х классах: в 5-м классе – 17 часов; в 6-х и 7-х классах – по 34 часа.

