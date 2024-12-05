В Кремле резко меняют симпатии: поддерживали Трампа, теперь хотят "подорвать" Америку

В России надеялись на победу Дональда Трампа на президентских выборах, однако сейчас "играют" против США. Об этом пишет издание Associated Press, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Российские пропагандисты усилили дезинформацию, которая имеет целью "рассорить" США и Украину еще до возвращения Трампа в Белый дом. РФ запустила несколько видео с украинскими солдатами, якобы расстреливающими чучело и плакаты Дональда Трампа.

Издание сообщает, что по данным американской разведки Россия пыталась поддержать Трампа на президентских выборах. В РФ считали, что он снизит американскую поддержку Украины и, возможно, альянса НАТО.

"Новый президент похвалил российского президента Владимира Путина, раскритиковал военную помощь США Украине и НАТО и пообещал завершить войну за 24 часа, комментарии, которые, кажется, свидетельствуют о том, что он давит на Украину, чтобы она сдала территории, которые сейчас оккупированы Россией" , – пишет издание.

Однако россияне все же пытаются играть не только против Украины, но и против Америки. Профессор Нью-Йоркского университета и эксперт из России Джошуа Такер отметил, что легко понять мотивы России, пытаясь приостановить эту помощь. По его словам, труднее оценить эффективность российской дезинформации, особенно на платформах социальных сетей, уже переполненных ложными, странными и развенчанными заявлениями.

По словам Такера, Россия, вероятно, рассматривает дезинформацию как часть долгосрочных усилий, направленных на подрыв глобального лидерства Америки путем раскола ее людей и подрыв поддержки ее институтов. По его словам, независимо от того, идет ли речь об иммиграции, правительстве, экономике США или войне в Украине, цель остается неизменной и выходит за рамки одного избирательного цикла или одного кандидата.

"Я думаю, что они действительно надеялись на спорный результат с большим количеством людей на улицах, утверждавших, что выборы не были легитимными", — сказал Такер.

Однако если они не смогут этого сделать, российские агентства по дезинформации, по мнению Такера, будут продолжать проталкивать нарративы, которые, по их мнению, разожгут американцев и повысят их шансы в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готов сжечь Украину ядерным ударом.



