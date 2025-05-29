В Кремле резко отказали США в важной просьбе: Захарова выдала ультиматум

Россия отказалась присылать Соединенным Штатам свой вариант документа о прекращении боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который в эфире телеканала Fox News отметил, что получил от Киева список условий мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от российской стороны. Захарова заявила, что Москва не собирается передавать никакие наработки через посредников.

"Мы не знаем, что и кому передал Киев", — подчеркнула она.

По словам представительницы МИД РФ, Россия и Украина договорились о прямом обмене документами еще во время переговоров в Стамбуле 16 мая. Стороны согласились, что каждая подготовит свое видение механизмов прекращения огня и урегулирования конфликта, после чего последует непосредственный обмен предложениями без участия третьих стран.

"Никаких договоренностей о посредничестве США или других государств в этом процессе не существует", — подчеркнула Захарова.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что второй раунд мирных переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле запланирован на понедельник, 2 июня. По его словам, Москва представит свою редакцию меморандума по урегулированию конфликта.

Как уже писали "Комментарии", даже после возможного прекращения боевых действий и заключения мирных соглашений Путин не откажется от своей главной цели — захватить территории от Харькова до Одессы, заявил историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.