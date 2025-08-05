В Кремле резко отреагировали на требования Трампа к Индии и Китаю

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что требования президента США Дональда Трампа заставить другие страны прекратить торговлю с Россией незаконны. По словам представителя Путина, страны сами имеют право выбирать, могут ли они покупать российскую нефть.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на угрозы Дональда Трампа в отношении стран, продолжающих торговать с РФ, в том числе покупающих российскую нефть.

"Мы слышим многие заявления, фактически являющиеся угрозами, попытки заставить страны прекратить торговые отношения с РФ. Мы не считаем такие заявления законными", — сказал Песков.

Также Песков отреагировал на ответ МИД Индии на угрозы Трампа, где было указано, что Индия будет принимать необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности. По словам спикера Кремля, каждая страна имеет право покупать нефть у России.

"Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и вправе самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству, самим выбирать те режимы торгово-экономического сотрудничества, которые отвечают интересам той или иной страны", – ответил Песков.

Напомним, что 4 августа Трамп пригрозил повысить пошлину для Индии из-за того, что страна покупает российскую нефть и способствует продолжению войны против Украины. Также Трамп установил для РФ дедлайн до 8 августа на прекращение войны в Украине. Президент США обещал ввести вторичные санкции против России, которые будут налагаться на страны, покупающие российскую нефть, в том числе Китай и Индию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Индии из-за российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что Индия ответила на угрозы Трампа из-за покупки российской нефти.