В Кремле утверждают, что передача Киеву истребителей F-16 американского производства якобы не сможет значимо повлиять на развитие событий на фронте. В частности, об этом заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

F-16

"Здесь нет волшебной таблетки, нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. Они должны отдавать себе в этом отчет. Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться. Но значимо повлиять на динамику развития событий на фронте эти поставки не смогут", — сказал Песков.

У него уточнили, будет ли РФ предлагать вознаграждение за уничтоженные F-16.

"Вознаграждения, если я не ошибаюсь, уже были предложены", — ответил представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 31 июля стало известно о том, что первые самолеты F-16 прибыли в Украину. Речь идет о первых самолетах, которые передали Нидерланды.

По мнению экспертов, вероятнее всего, что на первом этапе эти самолеты не будут принимать участия в боевых действиях на фронте. Они будут применяться именно для противовоздушной обороны, для ее усиления над западом, центром нашего государства. Это очень актуально, потому что эти самолеты могут приземлить множество потенциальных враждебных целей. А вот на втором этапе, говорят эксперты, F -16, вероятно, будут использовать для того, чтобы уже наносить удары по наземным целям и использовать они для этого будут управляемые авиабомбы такие как, например, JDAM.

Также эксперты говорят, что F-16 коренным образом не изменят сразу ситуацию на фронте, но неуклонно будут приближать победу Украины в войне с РФ.



