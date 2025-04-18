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В Кремле считают нереалистичными разговоры о прекращении огня в Украине

В Кремле обвиняют по всему Украину и не собираются прекращать огонь

сегодня, 07:57
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Недилько Ксения

Прекращение огня в Украине невозможно, поскольку Киев со своей стороны провалил попытку прекратить удары по энергетической инфраструктуре России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН, передает о кремлевском агентстве "РИА Новости".

В Кремле считают нереалистичными разговоры о прекращении огня в Украине

Василий Небензя

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по поводу энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", — сказал Небензя.

Он также добавил, что закрепит ли Совбез ООН возможные договоренности между Россией и Украиной, зависит от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.

Напомним, что Минобороны РФ с 18 марта ежедневно публиковало фейковые сообщения об обстреле энергетической инфраструктуры в российских областях, ранее в Генштабе ВСУ делали заявление об обстрелах территории России и оккупированных территорий.

"От минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня относительно объектов энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание с преступлений, которые российское государство совершает против Украины и украинцев. На самом деле, Силы обороны оккупационной армии", – заявляют в Генштабе.

Отметим, что сегодня в 5 утра оккупанты нанесли удары по Харькову, Днепру, Сумам, Николаеву, ракетам и ударным БпЛА, из-за чего есть погибшие и многие раненые.



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