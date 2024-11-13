В Кремле сделали циничное заявление о войне в Украине

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска якобы бережно относятся к гражданскому населению Украины. По его словам, ВСУ имеет якобы совершенно противоположное отношение к россиянам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга в Москве отреагировал на недавний комбинированный удар России по Украине, который связывают с возможным усилением российских бомбардировок во время снижения температуры.
Также спикер Кремля оценил общее состояние войны против Украины указав, что российская агрессия продолжается "полным ходом".
Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Россия неоднократно наносила удары по гражданским объектам, в частности жилым домам, где гибли мирные жители. Например, 27 июня 2023 года россияне нанесли удар по заведению питания в Краматорске, где были убиты по меньшей мере 11 человек. Российская пропаганда утверждает, что вместо гражданского объекта атаковали собравшихся на "корпоратив" "иностранных наемников".
В январе 2023 года во время массированного удара по Украине российская ракета попала в жилой дом в Днепре, где погибли 46 человек. А через два месяца ударили по многоэтажке в Умани, где были убиты 23 человека. В России отрицают убийства гражданских указывая, что наносят удары по военным "резервам подразделений ВСУ".
И это лишь несколько случаев из постоянных ударов по гражданским, которые фиксируются, как Украиной, так и международными организациями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские солдаты убили украинскую семью из девяти человек.
Также "Комментарии" писали о том, как глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН благодаря двум фотографиям.
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