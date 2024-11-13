В Кремле сделали циничное заявление о войне в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска якобы бережно относятся к гражданскому населению Украины. По его словам, ВСУ имеет якобы совершенно противоположное отношение к россиянам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга в Москве отреагировал на недавний комбинированный удар России по Украине, который связывают с возможным усилением российских бомбардировок во время снижения температуры.

"Во время "спецоперации" российские военные аккуратно относятся к гражданскому населению в отличие от киевского режима", — сказал Песков.

Также спикер Кремля оценил общее состояние войны против Украины указав, что российская агрессия продолжается "полным ходом".

"Динамика специальной военной операции очень высока и она продолжается полным ходом", — сказал Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Россия неоднократно наносила удары по гражданским объектам, в частности жилым домам, где гибли мирные жители. Например, 27 июня 2023 года россияне нанесли удар по заведению питания в Краматорске, где были убиты по меньшей мере 11 человек. Российская пропаганда утверждает, что вместо гражданского объекта атаковали собравшихся на "корпоратив" "иностранных наемников".

В январе 2023 года во время массированного удара по Украине российская ракета попала в жилой дом в Днепре, где погибли 46 человек. А через два месяца ударили по многоэтажке в Умани, где были убиты 23 человека. В России отрицают убийства гражданских указывая, что наносят удары по военным "резервам подразделений ВСУ".

И это лишь несколько случаев из постоянных ударов по гражданским, которые фиксируются, как Украиной, так и международными организациями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские солдаты убили украинскую семью из девяти человек.

Также "Комментарии" писали о том, как глава МИД Польши разоблачил российскую ложь в ООН благодаря двум фотографиям.