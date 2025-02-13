В Кремле сделали дерзкое заявление об участии Украины в мирном процессе: как все будет происходить

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Лиля Воробьева
В Кремле подтвердили, что Украина примет участие в мирных переговорах по завершению войны с Россией. Эту информацию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время интервью для российских СМИ.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Комментируя, кто инициировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Песков напомнил, что еще до инаугурации Трамп заявлял о намерении пообщаться с российским президентом.
Также он добавил, что во время этой беседы не поднимался вопрос "правового статуса Зеленского" — тему, которую часто эксплуатирует кремлевская пропаганда, подвергая сомнению легитимность украинского лидера.
Песков не исключил, что перед запланированной встречей между лидерами США и России может состояться еще один телефонный разговор.
По его словам, Эр-Рияд рассматривается как один из вариантов проведения саммита, однако конкретного решения еще нет. Подготовка к этой встрече может занять как несколько недель, так и несколько месяцев.
Также он отметил, что после телефонного разговора Трамп выразил симпатию к руководству Саудовской Аравии, назвав эту страну партнером США.
Кроме этого, пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают конструктивное взаимодействие в разных сферах, а у Путина сложились "очень хорошие" отношения с наследным принцем.
Он также подчеркнул, что ключевым участником переговорного процесса по урегулированию войны в Украине остается Россия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны общаться в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заранее. При этом он заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве на параде 9 мая, если он захочет приехать в Россию.
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