

В Кремле подтвердили, что Украина примет участие в мирных переговорах по завершению войны с Россией. Эту информацию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время интервью для российских СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Украина будет вовлечена в переговорный процесс по урегулированию. Также предусмотрен отдельный двусторонний российско-американский формат диалога", — отметил он.

Комментируя, кто инициировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Песков напомнил, что еще до инаугурации Трамп заявлял о намерении пообщаться с российским президентом.

"Президент Трамп еще во время предвыборной кампании и после ее завершения, но до официального вступления в должность, заявлял, что намерен позвонить президенту Путину", — подчеркнул Песков.

Также он добавил, что во время этой беседы не поднимался вопрос "правового статуса Зеленского" — тему, которую часто эксплуатирует кремлевская пропаганда, подвергая сомнению легитимность украинского лидера.

Песков не исключил, что перед запланированной встречей между лидерами США и России может состояться еще один телефонный разговор.

"Такой контакт вполне возможен", — заявил он в интервью.

По его словам, Эр-Рияд рассматривается как один из вариантов проведения саммита, однако конкретного решения еще нет. Подготовка к этой встрече может занять как несколько недель, так и несколько месяцев.

"Для обеих сторон Эр-Рияд является приемлемым вариантом. Да, эта столица упоминалась среди возможных мест. Однако на данный момент нет никаких утвержденных договоренностей — ни на уровне рабочих групп, ни на высшем уровне. Будет ли встреча в Эр-Рияде или другом городе — пока неизвестно", — сказал Песков.

Также он отметил, что после телефонного разговора Трамп выразил симпатию к руководству Саудовской Аравии, назвав эту страну партнером США.

Кроме этого, пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают конструктивное взаимодействие в разных сферах, а у Путина сложились "очень хорошие" отношения с наследным принцем.

"Они провели вместе много часов, обсуждая ключевые международные вопросы", — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что ключевым участником переговорного процесса по урегулированию войны в Украине остается Россия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны общаться в конструктивном и откровенном ключе по любым сложным вопросам.

Также спикер диктатора заявил, что телефонный разговор был согласован на 6 часов вечера, и это было сделано заранее. При этом он заявил, что Путин будет рад приветствовать Трампа в Москве на параде 9 мая, если он захочет приехать в Россию.