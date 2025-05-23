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В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Дмитрий Песков заявил, что место переговоров с Украиной должно быть согласовано с Россией.

сегодня, 12:52
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва и Киев не определили следующее место для переговоров. По его словам, переговорная площадка должна быть согласована обеими сторонами.

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

По итогам встречи украинской и российской делегации в Стамбуле было согласовано провести обмен 1000 на 1000, а также провести еще одну встречу. Одной из возможных площадок мог стать Ватикан, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

Однако в Кремле заявили, что пока нет договоренностей по следующему месту переговоров, а его выбор должен быть согласован как Россией, так и Украиной.

"Пока договоренностей о следующей площадке для переговоров нет. Это решение не может выбирать одна сторона, для этого нужно согласие обеих стран. Когда придет время, то это решение будет", — сказал Песков.

Также Песков прокомментировал недавние масштабные атаки дронов по территории РФ. По его словам, "киевский режим демонстрирует свою суть, нападая на гражданские объекты", однако не упомянул о неоднократных ударах России по гражданским в Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил нежелание Москвы использовать Ватикан как площадку для переговоров, потому что это якобы вызовет неудобства у католиков из-за участия двух православных стран.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме РФ назвали новую главную цель России на войне против Украины. Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия хочет создать "русский мир" на основе Союзного государства, которое будет состоять из трех стран: Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь.



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