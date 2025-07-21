logo

BTC/USD

118286

ETH/USD

3816.22

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: когда состоятся
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: когда состоятся

Представитель Путина сделал заявление о третьем раунде переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией.

21 июля 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Украины и России нужно проделать большую работу по урегулированию двух проектов меморандумов, которые были переданы каждой стороне. По словам представителя Путина, Россия поддерживает идею третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: когда состоятся

Переговоры Украины и России

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле сделал несколько заявлений по третьему раунду переговоров России и Украины в Турции. По его словам, основная работа будет касаться меморандумов.

"Россия и Украина должны обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию. Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, должна быть большая дипломатическая работа", — сказал Песков.

Представитель Путина заявил, что состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле не претерпевает изменений. Российскую переговорную группу и дальше будет возглавлять помощник Путина Виктор Мединский. Также, по словам Пескова, Россия не исключает идею переговоров с Украиной в Турции.

"РФ выступает за проведение третьего раунда переговоров с Украиной, как только будет понимание дат", — добавил Песков.

Турецкая версия Independent сообщала, что третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Там отметили, что украинская сторона хотела провести переговоры в ближайшие семь дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в МИДе объяснили информацию о "драке" между Мединским и Умеровым на переговорах в Стамбуле.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости