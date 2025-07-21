В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной: когда состоятся

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Украины и России нужно проделать большую работу по урегулированию двух проектов меморандумов, которые были переданы каждой стороне. По словам представителя Путина, Россия поддерживает идею третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

Переговоры Украины и России

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле сделал несколько заявлений по третьему раунду переговоров России и Украины в Турции. По его словам, основная работа будет касаться меморандумов.

"Россия и Украина должны обменяться мнениями по двум проектам меморандумов по урегулированию. Российский и украинский проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны, должна быть большая дипломатическая работа", — сказал Песков.

Представитель Путина заявил, что состав делегации России на переговорах с Украиной в Стамбуле не претерпевает изменений. Российскую переговорную группу и дальше будет возглавлять помощник Путина Виктор Мединский. Также, по словам Пескова, Россия не исключает идею переговоров с Украиной в Турции.

"РФ выступает за проведение третьего раунда переговоров с Украиной, как только будет понимание дат", — добавил Песков.

Турецкая версия Independent сообщала, что третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Там отметили, что украинская сторона хотела провести переговоры в ближайшие семь дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией.

Также "Комментарии" писали, что в МИДе объяснили информацию о "драке" между Мединским и Умеровым на переговорах в Стамбуле.