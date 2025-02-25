Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Вашингтону совместную разработку редкоземельных месторождений на оккупированных Россией территориях Украины. Теперь в Кремле раскрыли некоторые детали о возможном сотрудничестве США и РФ по поводу полезных ископаемых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные совместные проекты России и США будут реализованы после окончания войны в Украине или установления перемирия. По его словам, Соединенным Штатам нужны ценные ресурсы, а Москва готова к сотрудничеству.

"Сотрудничество с США по редким металлам может начаться только после нормализации отношений и украинского урегулирования. США нужны редкоземельные металлы, Россия будет открыта для сотрудничества, когда наступит момент", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что многое в отношениях России и США было разрушено за последние годы, и должна быть проведена "большая работа" в этом направлении, однако, по словам Пескова, восстановить все сразу невозможно.

После переговоров Украины и США по соглашению о редкоземельных металлах, Путин заявил, что у России есть одни из крупнейших в мире месторождений на севере страны, а также на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и на "новых территориях", имея в виду территории, оккупированные Россией во время войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия информации объяснил, почему Путин предлагает США российские полезные ископаемые. Кремль распродает национальное богатство, потому что все остальные ресурсы Путин уже потратил на войну. Таким образом, в результате войны Путина – Россия вынуждена предлагать свои ресурсы более сильным игрокам в обмен на поддержку.

Также "Комментарии" писали, что Макрон объяснил, как США должны возвращать деньги, которые прислали Украине.