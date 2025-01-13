В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Пеков отреагировал на информацию, что Швейцария и Сербия предложили свои страны как возможную площадку для переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Тромпом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Пеков во время брифинга в Кремле заявил, что многие страны выразили желание организовать встречу между Путиным и Трампом. Однако спикер Кремля указывает, что эта встреча возможна только после инаугурации Дональда Трампа.

"Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларируемое понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы очень необходимы и целесообразны. Далее будем смотреть уже после того, как сменится администрация в Вашингтоне", – сказал Песков.

По его словам, в США и России понимают, что контакты между Путиным и Трампом необходимы. Однако, по словам Пескова, Байден и его администрация до последнего дня в Белом доме будут делать все, чтобы оставить "худшее наследие" для отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также спикер Кремля заявил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров по Украине и обвинил в этом Киев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после заявлений Трампа о желании Путина к диалогу с ним, в Кремле сделали заявление.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на территориальные претензии Дональда Трампа в отношении Канады и Гренландии. В ответ Песков заявил, что Россия не покинет Арктику, ведь для Москвы это важная стратегическая область влияния.