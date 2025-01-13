logo

BTC/USD

91626.85

ETH/USD

3118.96

LTC/USD

95.66

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Дмитрий Пеков заявил, что в настоящее время в Кремле нет подготовки ко встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Пеков отреагировал на информацию, что Швейцария и Сербия предложили свои страны как возможную площадку для переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Тромпом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Пеков во время брифинга в Кремле заявил, что многие страны выразили желание организовать встречу между Путиным и Трампом. Однако спикер Кремля указывает, что эта встреча возможна только после инаугурации Дональда Трампа.

"Пока никакой предметной подготовки нет, есть декларируемое понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы очень необходимы и целесообразны. Далее будем смотреть уже после того, как сменится администрация в Вашингтоне", – сказал Песков.

По его словам, в США и России понимают, что контакты между Путиным и Трампом необходимы. Однако, по словам Пескова, Байден и его администрация до последнего дня в Белом доме будут делать все, чтобы оставить "худшее наследие" для отношений между Вашингтоном и Москвой.

Также спикер Кремля заявил, что пока нет предпосылок для возобновления переговоров по Украине и обвинил в этом Киев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после заявлений Трампа о желании Путина к диалогу с ним, в Кремле сделали заявление.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на территориальные претензии Дональда Трампа в отношении Канады и Гренландии. В ответ Песков заявил, что Россия не покинет Арктику, ведь для Москвы это важная стратегическая область влияния.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости