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В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа: это действительно реально

По словам Юрия Ушаков, США и РФ двигаются ко встрече Путина и Трампа

сегодня, 21:01
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Кремле заявили о возможном приближении к двусторонней встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа: это действительно реально

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

В частности, помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что "движение в этом направлении" происходит. На прямой вопрос журналиста российского телеканала Россия 1, приближается ли такая встреча, Ушаков ответил:
"Мне кажется, двигаемся все-таки."

Других подробностей — о дате, формате или месте проведения — пока не сообщается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США и Россия проводят переговоры по возобновлению поставок российского газа в страны Евросоюза, которые были значительно ограничены после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

"Президент США Дональд Трамп поддерживает мирное соглашение по Украине, что может способствовать возобновлению энергетических связей с потенциальной ролью США в качестве посредника. Россия выразила готовность возобновить экспорт, причем "Газпром" рассматривает возможность краткосрочных контрактов и скидок для возвращения европейских клиентов", — говорится в сообщении.

В настоящее время поставка российского газа осуществляется преимущественно через трубопровод "Турецкий поток" и в виде сжиженного природного газа (СПГ), покрывающего лишь 19% потребностей ЕС, по сравнению с 40% до начала вторжения. По информации источников, в обсуждениях между США и Россией говорится, в частности, об участии американских инвесторов в ключевых трубопроводных проектах или их роли в качестве посредников в переупаковке российского газа для уменьшения политического сопротивления со стороны европейских государств.



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Источник: https://ria.ru/20250508/vstrecha-2015861149.html
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