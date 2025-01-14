В Кремле сделали новое заявление о встрече Трампа и Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон имеют определенные контакты между собой, однако пока новая информация о встрече российского диктатора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа отсутствует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о встрече Трампа и Путина.

"В Кремле нет новых деталей по организации встречи Путина и Трампа", — сказал Песков и добавил, что "определенные каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в частности, по дипломатической линии".

Относительно контакта с действующими властями США, в частности, администрацией Байдена, Песков ответил, что его нет и не было.

"Политического диалога на высоком или высшем уровне между Кремлем и администрацией Байдена как не было, так и нет", — сказал спикер Кремля.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о возможности встретиться с Владимиром Путиным. В Кремле отреагировали на эти слова и указали, что не против встречи, однако она, возможно, состоится после инаугурации Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском оппозиционном аналитике Александре Морозове, который считает, что несмотря на все заявления Трамп и Путин не встретятся в этом году.

Также "Комментарии" писали о том, что российские спецслужбы подделали письмо Трампу о покупке Гренландии. Россияне направили письмо американскому политику от главы МИД Гренландии, которая якобы была не прочь провозгласить независимость от Дании. Это письмо убедило Трампа, что он может купить Гренландию.