В Кремле сделали новое заявление о западных миротворцах в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию, которая обсуждается европейскими лидерами о возможности отправить западных миротворцев в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал миротворческую миссию в Украине. По его словам, отправку такого рода войск пока не нужно обсуждать.

"Говорить о миротворцах в Украине преждевременно", — сказал Песков.

Также спикер Кремля заявил, что Россия продолжает войну против Украины и о мирных переговорах речь не идет. По его словам, переговоры с Украиной возможны только на условиях Москвы.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон предложил идею миротворческой миссии на войне в Украине. Французский лидер обсудил это предложение с несколькими европейскими политиками, в том числе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском, однако не нашел поддержки на общеевропейском уровне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине. По словам Пескова, размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон войны России против Украины.

Также "Комментарии" писали о главной дипломатке Европейского Союза Кае Каллас, которая заявила, что для возможного отправления западных миротворцев нужно достичь мира в Украине. Как поясняет Каллас, Россия пока не показывает желания закончить войну в Украине, поэтому Европейский Союз не планирует обсуждать миротворческую миссию.