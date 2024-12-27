В Кремле сделали новое заявление об авиакатастрофе самолета в Казахстане

После сообщений о возможной причастности России к сбитию пассажирского самолета Azerbaijan Airlines спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с новым заявлением и призвал дождаться результатов расследования инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что ему "нечего добавить к тому, что он уже сказал" об авиакатастрофе самолета в Казахстане.

"Продолжается расследование этого авиационного инцидента, и к выводам, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем, что имеем право давать какие-либо оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", – сказал Песков.

Напомним, что 25 декабря вблизи казахстанского аэропорта Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из столицы Азербайджана Баку в российский город Грозный. На борту самолета находились 67 человек. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

В первые часы Росавиация сообщила, что инцидент возник якобы из-за птиц. Впоследствии появились версии о якобы взрыве баллона в салоне самолета. Последней версией Росавиация назвала погодные условия, в частности туман в Грозном, поэтому пилот якобы сам решил лететь в Актау.

Издание Euronews сообщило, что самолет был сбит российским ПВО. После инцидента пилоты направили запрос на аварийную посадку, однако россияне запретили сажать самолет и направили его через каспийское море в Казахстан. Эту информацию также подтверждают в Азербайджане и требуют извинений от РФ за сбивание самолета.

Глава ГУР Кирилл Буданов также указывает, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пассажире, выжившем на борту самолета Azerbaijan Airlines. Он рассказал, что на самом деле произошло перед аварией.