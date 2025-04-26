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В Кремле сделали срочное заявление о мирных переговорах с Украиной: что известно

В Кремле уже не раз озвучивали подобные заявления, при этом обстрелы украинских городов не прекращались.

сегодня, 17:00
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Клименко Елена

Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

В Кремле сделали срочное заявление о мирных переговорах с Украиной: что известно

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, соответствующее заявление Путин сделал во время встречи с американским бизнесменом и спецпредставителем Дональда Трампа — Стивом Виткоффом, прибывшим в Москву 25 апреля. Как сообщают источники, разговор между сторонами длился около трех часов.

"Путин на встрече с Виткоффом подтвердил, что Россия якобы открыта для возобновления диалога с Украиной без предварительных условий", — цитируют Пескова РосСМИ.

После встречи с Виткоффом, советник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что стороны обсуждали ситуацию в Украине. По его словам, основное внимание было уделено вопросу возможной рестартации мирных переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков также намекнул на будущие контакты между представителями США и РФ, которые могут произойти на разных дипломатических уровнях в ближайшее время.

При этом следует отметить, что подобные заявления со стороны Кремля не являются новыми — российские власти неоднократно демонстрировали "готовность к переговорам", параллельно продолжая военную агрессию против Украины, массированные обстрелы гражданской инфраструктуры и оккупацию украинских территорий.

Киев неоднократно отмечал, что мирные переговоры возможны только при условии полного вывода российских войск с территории Украины, возвращения всех оккупированных земель, включая Крым, и привлечения виновных в военных преступлениях к ответственности.

Портал "Комментарии" писал, что последние масштабные удары России по украинским городам не случайны — они напрямую связаны с процессом международных переговоров по завершению войны. Такое мнение в эфире Украинского радио озвучил военный эксперт и полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.



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