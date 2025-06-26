В Кремле сделали важное заявление о новом раунде переговоров с Украиной

Москва планирует определить дату проведения третьего раунда переговоров с Украиной только по завершении текущих обменов военнопленными, о которых стороны договорились в рамках второго раунда переговорного процесса в Стамбуле. Об этом 26 июня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, Москва и Киев сейчас сосредоточены на реализации договоренностей, достигнутых в ходе стамбульских переговоров, особенно в гуманитарной части. Речь идет о подготовке дежурных групп для обмена, логистике доставки пленных, согласовании списков и сроков операций. Когда все эти шаги будут завершены – и обменные этапы проведены – только тогда стороны сядут за стол, чтобы обсудить формат, место и дату третьего раунда.

"После того, как будут выполнены все оговоренные процедуры – обменные – придет черед обсуждения времени нового раунда переговоров", – цитирует Пескова информагентство.

Между тем, со стороны Украины позиция оптимистичная. Заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией продолжается постепенно — столько этапов, сколько понадобится. По его словам, главная задача – выйти на формулу "всех на всех", то есть обменивать всех военнопленных без исключений.

"Задача Украины – выйти на "всех на всех" по количеству пленных. И в ближайшие дни, вероятно, будут хорошие новости", — сообщил Юсов, выражая надежду на успешное завершение очередных обменов.

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