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В Кремле сделали важное заявление о новом раунде переговоров с Украиной

Стороны работают над осуществлением соглашений, достигнутых в рамках стамбульского раунда переговоров

26 июня 2025, 20:15
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Клименко Елена

Москва планирует определить дату проведения третьего раунда переговоров с Украиной только по завершении текущих обменов военнопленными, о которых стороны договорились в рамках второго раунда переговорного процесса в Стамбуле. Об этом 26 июня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле сделали важное заявление о новом раунде переговоров с Украиной

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, Москва и Киев сейчас сосредоточены на реализации договоренностей, достигнутых в ходе стамбульских переговоров, особенно в гуманитарной части. Речь идет о подготовке дежурных групп для обмена, логистике доставки пленных, согласовании списков и сроков операций. Когда все эти шаги будут завершены – и обменные этапы проведены – только тогда стороны сядут за стол, чтобы обсудить формат, место и дату третьего раунда.

"После того, как будут выполнены все оговоренные процедуры – обменные – придет черед обсуждения времени нового раунда переговоров", – цитирует Пескова информагентство.

Между тем, со стороны Украины позиция оптимистичная. Заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией продолжается постепенно — столько этапов, сколько понадобится. По его словам, главная задача – выйти на формулу "всех на всех", то есть обменивать всех военнопленных без исключений.

"Задача Украины – выйти на "всех на всех" по количеству пленных. И в ближайшие дни, вероятно, будут хорошие новости", — сообщил Юсов, выражая надежду на успешное завершение очередных обменов.

Как уже писал портал "Комментарии", в России обостряется противостояние между крупным госбизнесом и Центробанком из-за финансовых убытков от жесткой монетарной политики. Даже незначительное снижение ставки с 21% до 20% не погасило возмущение элиты, связанной с режимом Путина, говорится в сообщении СВР Украины.



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