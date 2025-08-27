В Кремле сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины: что просят не делать

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины от стран Европы является одним из ключевых пунктов во время переговоров по урегулированию войны. Однако представитель Путина призвал не обсуждать их публично.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос, на какие гарантии безопасности по Украине могла бы согласиться Россия. В ответ Песков заявил о постоянном обсуждении европейских гарантий безопасности во время контактов.

"Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня контактов", — сказал Песков.

Также представитель Путина подчеркнул, что Россия негативно относится к публичным обсуждениям в Европе о возможности отправить в Украину свои войска как часть гарантий безопасности от попыток осуществить РФ еще одно нападение.

"Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезно для общей результативности", — сказал спикер Кремля.

Напомним, что после встречи Трампа и Путина президент США заявил, что Украина получит гарантии безопасности. Как объяснили у Трампа, они будут подобны 5 статье НАТО. США не будут отправлять войска в Украину, однако на эту идею могут согласиться другие страны.

