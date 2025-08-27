logo

BTC/USD

111326

ETH/USD

4612.37

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины: что просят не делать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины: что просят не делать

Песков призывает не обсуждать гарантии безопасности для Украины публично.

27 августа 2025, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины от стран Европы является одним из ключевых пунктов во время переговоров по урегулированию войны. Однако представитель Путина призвал не обсуждать их публично.

В Кремле сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины: что просят не делать

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос, на какие гарантии безопасности по Украине могла бы согласиться Россия. В ответ Песков заявил о постоянном обсуждении европейских гарантий безопасности во время контактов.

"Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня контактов", — сказал Песков.

Также представитель Путина подчеркнул, что Россия негативно относится к публичным обсуждениям в Европе о возможности отправить в Украину свои войска как часть гарантий безопасности от попыток осуществить РФ еще одно нападение.

"Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это не полезно для общей результативности", — сказал спикер Кремля.

Напомним, что после встречи Трампа и Путина президент США заявил, что Украина получит гарантии безопасности. Как объяснили у Трампа, они будут подобны 5 статье НАТО. США не будут отправлять войска в Украину, однако на эту идею могут согласиться другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс заявил о "значительных уступках" Кремля для мира в Украине. Однако за "компромиссом" Путина скрывается ловушка для США.

Также "Комментарии" писали, что еще одна страна присоединилась к коалиции, готовых отправить войска в Украину после войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости