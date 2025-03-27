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В Кремле сделали заявление о новом разговоре Трампа и Путина

По словам Пескова, между РФ и США продолжается активный диалог

27 марта 2025, 21:20
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Лиля Воробьева

Спикер российского президента-диктатора Песков рассказал, будет ли новый разговор Путина и Трампа. По его словам, политики не собираются говорить снова, но "диалог РФ и США будет продолжаться". Его словами цитируют российские СМИ.

В Кремле сделали заявление о новом разговоре Трампа и Путина

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Контакты на высшем уровне между РФ и США относительно достигнутых в Эр-Рияде договоренностей пока не планируются. Несмотря на отсутствие точных дат проведения нового раунда переговоров делегаций Москвы и Вашингтона, диалог стран будет продолжаться",- заявил представитель Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе считают, что Путин придумал действенный способ , как замылить Трампу глаза. В ходе переговоров по прекращению огня между Россией и Украиной тогдашний президент США Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали возможность экономического сотрудничества и "огромные соглашения", которые могли бы принести выгоду обеим странам, сообщает Business Insider.

По информации издания, Трамп рассматривал возможность отмены санкций против России, что открыло бы путь к возобновлению экономических связей. Однако аналитики отмечают, что реальное воплощение таких договоренностей еще очень далеко.
"Путин с удовольствием обсуждает деловые возможности с Трампом, потому что знает, что это рычаги, на которые можно надавить, чтобы отвлечь администрацию от непосредственных целей России в Украине", – рассказал Джон Лаф, младший научный лондонского аналитического центра Chatham House.

В последние годы Путин в значительной степени переориентировал российскую экономику на военный сектор: оборонная сфера составляет 8% ВВП страны и потребляет 40% государственных расходов. Однако эта модель сталкивается с серьезными вызовами – инфляция и дефицит рабочей силы становятся все более острыми проблемами.




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