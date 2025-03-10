Спикер кремлевского диктатора отреагировал на информацию о том, что 11 марта в Джидде состоятся переговоры между украинской и американской делегацией. При этом, он подчеркнул, что не важно, что Россия ждет от предстоящих переговоров США и Украины. По его словам, якобы важно, что Соединенные Штаты и все другие страны ждут от украинской стороны демонстрации желания идти на мир.

Дмитрий Песков

Песков заявил, что Украина якобы наконец должна определиться со своей позицией относительно войны и заключения мира.

Помимо этого, Песков прокомментировал ситуацию в Курской области, где продолжаются интенсивные бои между Силами обороны и российскими захватчиками.

В частности, спикер кремлевского диктатора заявил, что российские военные делают все возможное, чтобы очистить регион от представителей ВСУ. Песков даже выразил уверенность в том, что это будет сделано.

Напомним, портал "Комментарии рассказывал, что 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. При этом в МИД РФ заявили, что не смотря на сообщения западных медиа, российская делегация не планирует поездку в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы провести очередной раунд переговоров с американцами.

В то же время глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что позиция новой администрации Белого дома радует и пока воодушевляет. По его словам, американцы якобы понимают первопричины начала войны в Украине и согласны с тем, что их нужно устранить. Лавров заявил, что об этих причинах Путин отдельно сказал Трампу во время их телефонных переговоров.



