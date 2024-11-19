Полномасштабная агрессия России против Украины, которая длится уже 1000 дней, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, потребует "еще немного" времени.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного", — пояснил Песков, отвечая на вопрос, почему война длится уже 1000 дней. .

Он ушел от ответа на вопрос о конкретных сроках завершения войны, лишь отметив, что это произойдет "только что мы достигнем наших целей". Однако, какие именно цели ставит перед собой Россия, он не уточнил.

"Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне", – заявил Песков, проигнорировав тот факт, что именно Россия отказывается принимать участие в международных саммитах мира, инициированных Украиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле нашли оправдание, почему не могут победить Украину . Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в начале полномасштабного вторжения воевала против Украины, а теперь якобы ведет войну против стран НАТО. Путина попытался объяснить, почему полномасштабная война в Украине длится несколько лет.

Дмитрий Песков во время разговора в эфире индийского информационного агентства ANI ответил на вопрос, почему Россия не может победить Украину. Спикер Кремля повторил российские пропагандистские заявления и обвинил НАТО в продолжительности войны.