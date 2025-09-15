Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил НАТО в "фактической войне" против России. По словам представителя Путина, участие НАТО в войне "очевидно и не нуждается в доказательствах". Таким образом, Кремль пытается представить Запад как непосредственную сторону войны, перекладывая ответственность за собственную агрессию против Украины на НАТО и ЕС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос о взгляде Польши на войну в Украине. По его словам, НАТО якобы "ведет войну с Россией".

"НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не требует никаких дополнительных доказательств. НАТО фактически задействована в этой войне, НАТО оказывает и косвенную и прямую поддержку киевскому режиму. Поэтому можно абсолютно уверенно сказать, что НАТО воюет с Россией", — сказал Песков.

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что НАТО не воюет с Россией. По его словам, именно Москва ведет войну с Альянсом из-за вторжения в Украину.

13 сентября страны-члены НАТО начали операцию "Восточный страж", которую генеральный секретарь Марк Рютте назвал шагом по защите восточного фланга альянса. Она стала ответом на инцидент 10 сентября, когда около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Однако Министерство обороны РФ отрицает свою причастность к этим атакам.

