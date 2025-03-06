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В Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США

Россия поддерживает идею, что конфликт в Украине – это "прокси-война".

сегодня, 13:40
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился с заявлением государственного секретаря США Марко Рубио, назвавшего полномасштабное вторжение России в Украину, "прокси-войной" между РФ и США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле согласились на новое название войны в Украине, объявленное США

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на пресс-конференции в Кремле отреагировал на видение администрации Трампа на войну в Украине, которую Марко Рубио назвал "прокси-войной".

"Мы можем и хотим с этим согласиться, и мы соглашаемся с этим. Так и есть", – ответил Песков.

По его словам, участниками войны являются Россия, а также Украина с Западом во главе Соединенных Штатов.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что война в Украине – это "прокси-война" между Вашингтоном, помогающим Киеву и Москвой. По его словам, она зашла в тупик и должна быть окончена.

Прокси-война – это военный конфликт, в котором великие государства или геополитические игроки не принимают непосредственного участия, но поддерживают противоборствующие стороны путем поставки оружия, финансирования, разведки или даже отправки наемников. Кремль активно распространял этот термин, чтобы показать меньшую значимость Украины, в частности, вычеркнуть Киев из переговорного процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему Трамп не может закончить войну. По его словам, это происходило якобы из-за нежелания Украины, ведь в переговорный процесс должны быть вовлечены обе страны.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине.



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