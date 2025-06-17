Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва согласна со словами президента США Дональда Трампа о "ложном" исключении России из "Группы Восьми" (G8).

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал заявление Трампа об исключении России в 2014 году с G8. В Кремле заявили, что поддерживают позицию президента США.

"Мы согласны с президентом Трампом, это была большая ошибка тогда по исключению России из формата "восьмерки"", — сказал Песков.

Напомним, что на саммите G7 в Канаде Трамп назвал изгнание России с G8 "ошибкой". По словам президента США сохранение РФ в международной группе якобы могло предотвратить полномасштабное вторжение в Украину.

"Я бы сказал, что это была ошибка, потому что, я думаю, сейчас не было бы войны, если бы Россия входила в нее", – заявил Трамп.

Формат "Группы Семи" функционирует с середины 1970-х годов. В него входят Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год в состав организации входила Россия, и тогда организация называлась "Группа Восьми". Однако в 2014 году Россию исключили из-за аннексии Крыма, и группа вернулась в свой первоначальный формат "семерки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев похвалил Трампа за решение на саммите G7. Президент США заблаговременно покинул международный форум, избежал обсуждения санкций против России и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что украинский дипломат Сергей Кислица ответил на призывы Трампа вернуть Россию в "Группа Восьми", опубликовав последствия обстрелов РФ по Украине.