В Кремле сообщили, будут ли помогать Ирану расследовать гибель их президента

В ночь на понедельник кремлевский диктатор Владимир Путин провел экстренную встречу с послом Ирана в России и незамедлительно дал ряд поручений министру обороны и главе МЧС, заявил спикер Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

По его словам, такая встреча была вызвана информацией о крушении вертолета и смерти президента Ирана Ибрагима Раиси.

"Вы знаете, что накануне поздно вечером, фактически ближе к полуночи, когда начала поступать тревожная информация из Тегерана, президент пригласил к себе посла Ирана в Москве, и в присутствии министра обороны России, министра по чрезвычайным ситуациям, советника президента состоялась беседа, где президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств", — сказал Песков.

При этом спикер кремлевского диктатора сообщил, что власти Ирана не просили у российских спецслужб помощи в расследовании причин крушения вертолета с Раиси.

"Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вертолет с президентом Ирана Раиси на борту потерпел крушение в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

До последнего не было информации о том, выжил Раиси в авиакатастрофе или нет. И только в понедельник, 20 мая, в Иране официально подтвердили информацию о гибели их президента.

При этом аналитики считают, что в Иране после смерти Раиси пока ничего не изменится. Обязанности президента после смерти Раиси начал исполнять Мухаммед Мохбар, являющийся жестким сторонником России.





