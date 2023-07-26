В Кремле сообщили, готова ли Россия вернуться к зерновому соглашению

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не возобновит свое участие в Черноморской зерновой инициативе, ведь по словам дипломата соглашение не выполняет российские интересы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В Кремле не готовы продлить зерновое соглашение, которое позволяло Украине экспортировать зерно в страны Азии, Африки и Европы.

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"В настоящее время возврат к зерновому соглашению невозможен, поскольку не выполнены пункты, касающиеся России", — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, соглашение вновь может действовать только при условии выполнения предложенных Россией условий, включающих снятие санкций.

Кремль заявил, что якобы причиной разрыва соглашения является использование Украиной "зернового коридора" для ударов по России. Однако в США утверждают, что Россия использует продовольствие как оружие.

"Россия ловит искусственно завышенные цены на продовольствие и получает рекордные доходы. Россия, конечно, утверждает, что западные санкции блокируют ее экспорт. Но это ложь. Она экспортирует больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо ранее", — сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

Согласно Международному валютному фонду выход РФ из зерновой сделки приведет к росту цен на зерно на 10-15%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили, что знают план Кремля против Украины, который будет военным преступлением.

Также "Комментарии" писали об украинской разведке, которая получила секретный доклад Кремля о срыве зернового соглашения. Однако по словам военного аналитика, Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зернового соглашения.