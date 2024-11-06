В Кремле странно отреагировали на обвинение в минировании участков в США

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил, что Россия будет судить по делам американских властей, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны.

Дмитрий Песков

"Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны. Теперь уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон. Поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", — сказал Песков.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с США, изменится ли пока противоположный настрой Вашингтона, будет ясно в январе 2025 года, когда вступит в должность новый президент Соединенных Штатов.

"Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. И президент Путин сохраняет этот свой настрой, он его неоднократно подтверждал", — подчеркнул представитель Кремля.

Впрочем, как заявил Песков, в настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный.

"Что будет в январе — посмотрим", — добавил Песков.

Помимо этого, Песков отреагировал на сообщения американских СМИ о попытках вмешательства России в выборы США.

"Это можно назвать утками. Это не в первый раз. Абсолютные пустышки публикуют", — сказал Песков.

Помимо этого, спикер кремлевского диктатора отверг обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

"Это не наше дело — обеспечивать безопасность избирательных участков. Вы знаете, как часто разные звонки о минировании поступают в адрес учреждений. Они идут с заграничных доменов", — сказал пресс-секретарь .

Песков даже заявил, что Россия якобы никогда не вмешивалась в избирательный процесс других стран. Страна отвергает любые обвинения в оказании влияния, добавил представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.



