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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил, что Россия будет судить по делам американских властей, а эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны.
Дмитрий Песков
Кроме того, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к диалогу с США, изменится ли пока противоположный настрой Вашингтона, будет ясно в январе 2025 года, когда вступит в должность новый президент Соединенных Штатов.
Впрочем, как заявил Песков, в настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный.
Помимо этого, Песков отреагировал на сообщения американских СМИ о попытках вмешательства России в выборы США.
Помимо этого, спикер кремлевского диктатора отверг обвинения во вмешательстве в выборы президента США.
Песков даже заявил, что Россия якобы никогда не вмешивалась в избирательный процесс других стран. Страна отвергает любые обвинения в оказании влияния, добавил представитель Кремля.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков также добавил, что Россия внимательно отслеживает все потоки информации из Вашингтона, анализирует заявления, но выводы будет делать по конкретным шагам.
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