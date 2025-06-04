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В Кремле такого не ожидали: где серьезно просчитался Путин

Россияне не могут позволить себе жилье: что пошло не так с громкими российскими программами

сегодня, 17:18 comments1082
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Кречмаровская Наталия

Россия терпит все большие убытки из-за продолжения войны против Украины. Очередная проблема, с которой столкнулись российские власти – обвал в стране ипотечного кредитования и строительной отрасли.

В Кремле такого не ожидали: где серьезно просчитался Путин

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что второй по величине банк России "ВТБ" выдает все меньше кредитов на приобретение жилья. Так в мае это финансовое учреждение оформило ипотечных кредитов в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года. В Центре противодействия дезинформации убеждены, что это одно из прямых последствий агрессивной войны против Украины.

Отмечают, что на фоне роста расходов на войну, высокой ключевой ставки и кризисных явлений в финансовой сфере в 2024 году в России резко сократилась выдача ипотеки. При этом якобы доступную льготную "семейную ипотеку", которую пиарит российская пропаганда, на самом деле большинство россиян не могут получить. Ведь первый взнос по кредиту очень высокий, к тому же российские власти выделяют на реализацию этой программы ограниченные средства. Ранее в России были зафиксированы самые низкие показатели ипотечного кредитования с 2018 года.

"Продолжение агрессии Кремля против Украины обуславливает рост военных расходов и, соответственно, сворачивание ипотечных программ. А это, в свою очередь, приводит к снижению доступности жилья, росту долгов россиян вследствие невозможности выплатить уже взятые кредиты и обвала отрасли жилищного строительства", — прокомментировали ситуацию в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин, вероятно, уже знает, как поделить Украину. Такой прогноз сделал бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14466
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