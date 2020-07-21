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В Кремле убеждены, что "нормандская четверка" встретится не скоро

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает участие Владимира Путина в переговорах о дате встречи в Берлине

сегодня, 16:55
Автор:

Екатерина Белоброва
В Кремле убеждены, что "нормандская четверка" встретится не скоро

Официальная Москва заявила, что президент России Владимир Путин не принимает участие в переговорах об участии в нормандском саммите, который на этот раз должен пройти в столице Германии. Об этом передает агентство "РБК", ссылаясь на сообщение пресс-службы российского гаранта в лице Дмитрия Пескова. 

По его словам, рабочий график Путина не включает обсуждение с тремя другими участниками норманда возможную дату встречи.

"Пока в его планах этого нет", - заключил пресс-секретарь Путина, отвечая журналистам, добавив, что Россия не видит предпосылок для очередного норманда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский заявил, что немецкий и французский коллеги по нормандскому саммиту уже согласовали дату ближайшей встречи, и в ближайшее время ожидается ответ и российской стороны.

"Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату нормандской встречи", - отметил Зеленский. 

В свою очередь, Россия неоднократно тормозила процесс для приближения будущей встречи, поскольку считает, что нет прогресса в соблюдении Минских договоренностей.


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