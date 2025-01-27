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В Кремле установили дедлайн, когда Путин должен выйти победителем в войне

Российские войска сейчас усилили атаки на фронте, чтобы использовать окно возможностей и усилить позиции Путина на переговорах

сегодня, 13:48 comments1271
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Ткачик Олеся

Российская оккупационная армия пытается добиться хотя бы минимальных успехов на фронте, чтобы укрепить свои позиции в преддверии возможных переговоров, об этом в эфире Freedom заявил военный, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

В Кремле установили дедлайн, когда Путин должен выйти победителем в войне

Владимир Путин

По его словам, высокая интенсивность атак врага свидетельствует о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин стремится максимально использовать время для начала мирных переговоров.

"По оценкам наблюдающих за этими процессами людей, аналитиков за профилем, Путин хочет усилить свою позицию на возможных переговорах, с одной стороны. С другой стороны, внутренний вопрос, он, конечно, и внешнеполитический – это легитимизировать захваченные земли”, – подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что ситуация в Курской области для российского диктатора особенная. В этой связи Путин устанавливает жесткие сроки для своих войск, чтобы лишить Украину важных активов, которые могли бы стать предметом переговоров.

То есть, уверен Романенко, Путин использует военную силу как главный инструмент давления. Это то, что он понимает и именно это должна учитывать команда американского президента Дональда Трампа. При этом эксперт считает, что вместо ожидания очередного отказа, как случилось с их предыдущей мирной инициативой, США должны усиливать поддержку Украины. Только так можно влиять на переговорный процесс, уверен Романенко.

При этом он добавил, что в Кремле уже установили свой ключевой дедлайн – 9 мая. До этой даты Путин стремится показать себя победителем, используя международный фактор для достижения своих целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в соцсетях начали распространять информацию о том, что войну в Украине закончат до 9 мая.




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Источник: https://uatv.ua/uk/intensyvnist-atak-armiyi-rf-govoryt-pro-bazhannya-putina-vykorystaty-vikno-mozhlyvostej-romanenko/
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