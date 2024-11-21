В Кремле устроили истерику из-за ударов ATACMS по территории РФ

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Ткачик Олеся
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.
Дмитрий Песков
Помимо этого, спикер кремлевского диктатора прокомментировал информацию об ударе ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по территории Курской области. Он отметил, что по поводу этих ракет лучше обращаться за комментариями к Минобороны РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить. Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.
При этом в РФ уже заявили о том, что в связи с такого рода ударами уже изменили тактику проведения войны в Украине.
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