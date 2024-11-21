В Кремле устроили истерику из-за ударов ATACMS по территории РФ

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по территории Брянской области. По его словам, речь идет о новой эскалации в Украине.

Дмитрий Песков

"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ", — заявил Песков.

Помимо этого, спикер кремлевского диктатора прокомментировал информацию об ударе ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по территории Курской области. Он отметил, что по поводу этих ракет лучше обращаться за комментариями к Минобороны РФ.

"Я сейчас не хотел бы чего-то дополнительного говорить по той тематике, которая является прерогативой наших военных, военного ведомства", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 19 ноября, Украина ударила по территории Брянской области американскими ракетами ATACMS. Якобы было запущено 8 таких ракет, две из них российская ПВО якобы сумел сбить. Кроме того, 20 ноября, ВСУ ударили британскими ракетами "Шторм Шедоу" по территории Курской области. Целью стал командный центр россиян. Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.

При этом в РФ уже заявили о том, что в связи с такого рода ударами уже изменили тактику проведения войны в Украине.



