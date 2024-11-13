Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis является попыткой военного сдерживания потенциала России. По его словам, такие действия приведут к ответным мерам.
Дмитрий Песков
Помимо этого, Песков напомнил, что еще при президенте Буше-младшем диктатор Владимир Путин очень активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность в связи с планами США по созданию позиционных районов ПРО в Европе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Песков заявил о том, что динамика так называемой "специальной военной операции" якобы очень высокая. При этом он заявил, что в ходе боевых действий российские военные, якобы "очень бережно" относятся к мирному населению в Украине. Песков сказал, что в ходе выполнения "специальной военной операции" российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению. При этом Песков солгал, что удары наносятся только по военным целям и эта практика продолжается.
Новости