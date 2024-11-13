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В Кремле увидели новые угрозы со стороны США: что произошло

В Кремле обещают ответ из-за американской базы ПРО в Польше

сегодня, 11:53
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis является попыткой военного сдерживания потенциала России. По его словам, такие действия приведут к ответным мерам.

В Кремле увидели новые угрозы со стороны США: что произошло

Дмитрий Песков

"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ни что иное как попытка сдерживать наш военный потенциал, и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Помимо этого, Песков напомнил, что еще при президенте Буше-младшем диктатор Владимир Путин очень активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность в связи с планами США по созданию позиционных районов ПРО в Европе.

"Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы, на самом деле — ложь. Что все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала", — подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Песков заявил о том, что динамика так называемой "специальной военной операции" якобы очень высокая. При этом он заявил, что в ходе боевых действий российские военные, якобы "очень бережно" относятся к мирному населению в Украине. Песков сказал, что в ходе выполнения "специальной военной операции" российские военные очень аккуратно относятся к гражданскому населению. При этом Песков солгал, что удары наносятся только по военным целям и эта практика продолжается.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/991434
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