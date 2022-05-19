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В Кремле уже одумались – готовы к мирному диалогу с Украиной, ждут согласия Киева

На фоне успехов контрнаступления ВСУ риторика россиян быстро изменилась

сегодня, 16:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Спикеры России, которая продолжает наступление на востоке Украины, усиливает обстрелы и разрушения мирных городов, заявляют, что уже готовы к возобновлению мирных переговоров с Украиной. Вот только в Киеве не спешат проявлять интерес к возобновлению диалога. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишут росСМИ.

В Кремле уже одумались – готовы к мирному диалогу с Украиной, ждут согласия Киева

Переговоры. Фото: из открытых источников

В МИД РФ пытаются убедит, в первую очередь, российских граждан, что переговорный процесс был приостановлен и поставлен на паузу, как раз из-за позиции Киева и "как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, конечно, ответим положительно".

Андрей Руденко отметил, главное в нынешней ситуации это вопрос относительно того, а, есть ли еще что обсуждать.

Стоит отметить, что в последнее время о возобновлении переговоров с Украиной начали говорить многие спикеры Кремля. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что диалога между Киевом и Москвой нет никакого, якобы из-за отказал украинской стороны продолжать обсуждение. Также в МИД России поспешили обвинить западных союзников Украины, которые повлияли на Киев и теперь нет никаких переговоров.                                                                                                                             

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