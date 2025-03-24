В Кремле признались, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Саудовской Аравии – есть вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой путинский режим вышел в 2023 году. О желании Кремля вернуться з зерновому соглашению рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля сообщил, что американская и российская делегации на встрече в Эр-Рияде обсуждают "вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с восстановлением этой инициативы".

"Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал согласие на это. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", – прокомментировал он.

"Но, если помните, в ее предыдущем виде была достаточно большая доля обязательств перед нашей страной, которые не были в прошлый раз выполнены. Поэтому это сегодня также будет в повестке дня", – высказался Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН удалось договориться о Черноморской зерновой инициативе, которая создала условия для экспорта зерна из украинских портов.

Читайте также на портале "Комментарии" — американцы и россияне начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине. При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Об этом пишет "The Guardian".

Также издание "Комментарии" сообщало – довольно продолжительное не было ясности о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии. Было только известно, что они состоятся, но не было известно никаких других деталей. Теперь же стало известно, что на них обсуждалась безопасность судоходства и прекращение атак на украинские порты. Также во время переговоров речь шла об обмене пленными. Об этом во время телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.



