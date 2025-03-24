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Кравцев Сергей
В Кремле признались, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Саудовской Аравии – есть вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой путинский режим вышел в 2023 году. О желании Кремля вернуться з зерновому соглашению рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Главный рупор Кремля сообщил, что американская и российская делегации на встрече в Эр-Рияде обсуждают "вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с восстановлением этой инициативы".
Стоит напомнить, в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН удалось договориться о Черноморской зерновой инициативе, которая создала условия для экспорта зерна из украинских портов.
Читайте также на портале "Комментарии" — американцы и россияне начали переговоры в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, о частичном прекращении огня в Украине. При этом ожидается, что после этой встречи последует еще один раунд переговоров между командами США и Украины. Об этом пишет "The Guardian".
Также издание "Комментарии" сообщало – довольно продолжительное не было ясности о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии. Было только известно, что они состоятся, но не было известно никаких других деталей. Теперь же стало известно, что на них обсуждалась безопасность судоходства и прекращение атак на украинские порты. Также во время переговоров речь шла об обмене пленными. Об этом во время телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
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