В Кремле во второй раз не смогли ответить на ультиматум Трампа: что заявил Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает анализировать угрозы президента США Дональда Трампа, а российский диктатор Владимир Путин сам ответит на ультиматум американского лидера.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где получил вопрос о реакции России на ультиматум Трампа, в котором президент США пригрозил ввести новые санкции, если Путин не пойдет на прекращение войны против Украины. По словам Пескова на угрозы Трампа может ответить Путин.

"Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент сочтет необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить", — сказал Песков.

Это уже второй раз Песков уклоняется от прямого ответа на заявления Трампа. 15 июля ему задали аналогичный вопрос, а спикер Кремля ответил, что "Путин сам прокомментирует слова Трампа о России и себе, если сочтет необходимым".

Напомним, что 14 июля Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России и дал Путину 50 дней. В ультимативной угрозе президент США заявил, что введет вторичные санкции, которые затронут страны, покупающие российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение об урегулировании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выставили неожиданные условия Запада для окончания войны в Украине. По словам Пескова, главным в этом процессе будет президент США Трамп.

Также "Комментарии" писали, что после угрозы Трампа Сергей Рябков заявил о готовности России к дипломатии для окончания войны в Украине, однако только на условиях Кремля.