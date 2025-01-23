В Кремле возмутились на слова Трампа: заявили о лжи от президента США

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне, а также о потерях Советского Союза на уровне около 60 млн человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил о лжи от президента США Дональда Трампа по поводу потерь СССР на войне.

"Мы расцениваем эту цифру, как не соответствующую тем данным, которые есть у нас, а также у историков на всем континенте. Историки, профессионалы, специалисты со Второй мировой войны знают точные цифры", — сказал Песков.

Также Песков не согласился со словами Трампа о "вспомогательной" роли СССР во Второй мировой войне. По словам спикера Кремля СССР заплатил самую высокую цену за победу над фашизмом, тогда как США помогали лишь потому, что для них это был бизнес.

Напомним, что Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social сказал, что любит российский народ, поскольку "Россия помогала США в войне с гитлеровской Германией", где СССР "потерял в ней 60 млн человек". После этого Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, если тот не согласится заключить соглашение для окончания войны в Украине.

По разным данным, общие потери военных и гражданского населения во время Второй мировой войне составляют от 50 до 75 миллионов человек. Потери СССР оцениваются около 27 млн. человек, из них примерно от 8 до 10 миллионов – украинцы. Это почти четверть всего тогдашнего населения Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на угрозы Трампа, если Путин не пойдет на переговоры.

Также "Комментарии" писали об ответе России Трампу, где заявили, что США не имеют права вмешиваться во внутренние дела стран.