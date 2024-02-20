В Кремле впервые отреагировали на убийство российского пилота, передавшего вертолет Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал убийство в Испании российского пилота Максима Кузьминова, перешедшего на сторону Украины и передавшего военный вертолет Ми-8. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В ходе ежедневного брифинга Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к убийству Кузьминова.

"Кремль не располагает информацией на тему убийства в Испании летчика, похитившего российский вертолет. Путин не знаком с ситуацией вокруг убитого летчика Кузьминова, это не дело Кремля", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В своем выступлении Песков также назвал "совершенно голословными" заявления, что президент России Владимир Путин имеет причастность или ответственность за смерть Навального.



Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также отреагировал на убийство Максима Кузьминова в Испании, отметив, что россиянин был уже давно "нравственным трупом" для РФ.

"Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда планировал свое грязное и страшное преступление", — прокомментировал Нарышкин.

Факт убийства в Испании российского пилота Максима Кузьминова подтвердила украинская разведка.

Напомним, что Кузьминов был привлечен к спецоперации "Синица" и летом 2023 перегнал на территорию Украины российский вертолет Ми-8.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подробностях убийства летчика РФ, перешедшего на сторону Украины.

Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 в Испании и рассказал, от какого предложения со стороны Украины отказался Максим Кузьминов.